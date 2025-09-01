Tomás Zambrano tilda de "total fracaso" la marcha de Libre en SPS

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó como un fracaso la marcha del Partido Libertad y Refundación (Libre) que se desarrolló el pasado 30 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula. El congresista opinó que la movilización del partido de gobierno fue financiada con fondos públicos, pero aún así no logró reunir la cantidad de personas esperadas.

"Libre se llevó un total fracaso en la marcha de San Pedro Sula financiada con fondos públicos, no llegaron todos los empleados del gobierno a pesar de que estaban obligándolos y amenazándolos que tenían que asistir, ahí se encontraban todos los votos que tiene libre en todo el país", expresó en su cuenta de X. Zambrano indicó que la cantidad de personas presentes en la movilización se traduce en los votos que tiene Libre a nivel nacional, afirmando que perderán en las elecciones generales del 30 de noviembre. Además, dijo que la asistencia de la marcha de Libre no se compara con la caminata de las iglesias Católica y Evangélica del pasado 16 de agosto; tampoco a las movilizaciones del Partido Nacional del pasado 27 de julio. "Cuentan en SPS que ni Waze ni Google Maps detectó tráfico de carros ni de personas por la marcha ñangara. El gobierno de Libre habló de una marcha histórica y así fue que quedó en la historia por el ridículo que hicieron", destacó Zambrano.