"Están invitados en Casa Presidencial": Asfura pide disculpas a periodistas agredidos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, pidió disculpas públicas este jueves -14 de mayo- a los periodistas Hedy Quintero y Flabio Pavón, luego de que ambos fueran agredidos por miembros de la guardia de honor presidencial durante la ceremonia de ascensos militares.
“Quiero públicamente pedirle disculpas a Flabio Pavón y Hedy Quintero por el incidente de hoy, mil disculpas, están invitados en Casa Presidencial para pedirles disculpas ahí en mi oficina, van a ser gratamente invitados”, expresó el mandatario.
Asfura también intentó explicar el comportamiento de las personas encargadas de su seguridad durante el evento oficial.
“Quiero que también comprendan la formación de las personas que me rodean, son personas que están entrenadas, no es ninguna excusa la que estoy dando, por eso nuevamente pido disculpas”, agregó.
El incidente ocurrió mientras los periodistas intentaban acercarse al presidente para obtener declaraciones durante el recorrido realizado en la ceremonia militar.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Hedy Quintero y Flabio Pavón son empujados por integrantes de la guardia presidencial cuando buscaban entrevistar al gobernante.
Las imágenes generaron reacciones de rechazo entre sectores periodísticos y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la actuación del equipo de seguridad presidencial.
En los videos se observa cómo los comunicadores realizaban labores informativas cuando fueron apartados de manera violenta en medio del dispositivo de seguridad.
Hasta el momento, no se ha informado si existirá alguna investigación interna o sanción contra los miembros de la guardia de honor involucrados en el hecho.