"Están invitados en Casa Presidencial": Asfura pide disculpas a periodistas agredidos

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, pidió disculpas públicas este jueves -14 de mayo- a los periodistas Hedy Quintero y Flabio Pavón, luego de que ambos fueran agredidos por miembros de la guardia de honor presidencial durante la ceremonia de ascensos militares.

“Quiero públicamente pedirle disculpas a Flabio Pavón y Hedy Quintero por el incidente de hoy, mil disculpas, están invitados en Casa Presidencial para pedirles disculpas ahí en mi oficina, van a ser gratamente invitados”, expresó el mandatario.

Asfura también intentó explicar el comportamiento de las personas encargadas de su seguridad durante el evento oficial.