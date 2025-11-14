Congreso de EE UU realizará audiencia sobre riesgos en el proceso electoral hondureño

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso de Estados Unidos anunció que el 20 de noviembre de 2025 efectuará una audiencia pública titulada “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”, un gesto que evidencia la creciente preocupación de Washington ante el rumbo del proceso electoral.

La sesión fue convocada por el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y será presidida por la congresista María Elvira Salazar, representante por Florida.

La audiencia está prevista para las 2:00 p. m. en la sala 2200 del edificio Rayburn del Capitolio.

Según el documento oficial, los testigos aún están por confirmarse y podrían sumarse nuevos participantes en los próximos días.

Aunque Estados Unidos celebra regularmente audiencias sobre asuntos regionales, dedicar una sesión exclusiva al proceso electoral hondureño -y hacerlo apenas diez días antes de los comicios- envía una señal clara de los riesgos que, a juicio de Washington, podrían amenazar la integridad democrática del país.

El gobierno de Donald Trump mantiene su atención sobre el proceso electoral en Honduras, sumándose a la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

En días recientes, Cristopher Landau, subsecretario de Estado, afirmó: “EE UU comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras”, advirtiendo que la administración estadounidense está observando con lupa cada paso del proceso.

El funcionario enfatizó que el gobierno estadounidense “sigue de cerca la situación” y exhortó a las instituciones involucradas -incluyendo autoridades electorales y cuerpos militares- a “respetar escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”.

Landau señaló que el presidente Trump, el secretario Marco Rubio y él mismo “se preocupan profundamente por el hemisferio occidental”, situando a Honduras en la agenda inmediata de Washington.

El subsecretario advirtió que Estados Unidos “responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático”, una declaración que eleva el nivel de vigilancia internacional en un momento decisivo para el país.