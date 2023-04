Erick Tejada a Salvador Nasralla: “Dedicó su vida a la farándula y el fútbol, por ética debería renunciar”

“Conozco de algunos temas perfectamente, no soy sabelotodo como piensan, pero al menos la tabla del ocho me la sé, porque cuando estudié 8X5 era 40”, comenzó diciendo el designado presidencial.

A su vez, el ingeniero de profesión se negó a renunciar de su cargo, ya que mencionó que fue electo por el pueblo.

“En los puestos que son electos por el pueblo no se puede renunciar. Él sí puede renunciar porque fue puesto por Mel. Yo no hago campaña política con dinero público porque no tengo nada que demostrar, a Erick no lo dejan hacer nada”, cerró el designado presidencial.