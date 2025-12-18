Empleados estatales laboran con normalidad; solo tendrían cuatro días libres

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados de las diferentes secretarías de Estado con sede en la capital laboran con normalidad, pese a los rumores sobre una supuesta suspensión en la atención al público. Así lo comprobó EL HERALDO, mediante un recorrido por varias instituciones gubernamentales, que la atención a los usuarios se mantiene de manera regular en la mayoría de dependencias estatales. Uno de los primeros edificios visitados fue la Secretaría de Finanzas (Sefin), ubicada en el centro histórico de Tegucigalpa. Según lo observado, las actividades en este despacho se desarrollan con normalidad y el personal cumple con sus funciones habituales.

A una cuadra de Sefin se encuentra la Secretaría de Salud, donde el panorama es similar. Los empleados asistieron durante toda la semana, lo harán mañana y continuarán laborando la próxima semana, a la espera de una disposición oficial que indique cuándo gozarán de sus días libres con motivo de las festividades navideñas.

Otra de las oficinas que están abiertas al público, es la sede principal del Correo Nacional de Honduras; aquí también su personal está desarrollando su trabajo como de costumbre, recibiendo las correspondencias que los capitalinos envían a diferentes partes del mundo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Manuel Godoy, administrador del Correo Nacional, en la sede del centro de la capital, informó que "hasta el momento creo que sólo tendremos (libre) el 24 y 25 (de diciembre), retornamos el 26 y luego tendremos libre 31 de diciembre y el 1 de enero".

Godoy recordó que como institución "nosotros le vendemos un servicio al pueblo y nuestra obligación es estar las mayores horas posibles". En el caso del Correo Nacional también laboran los días sábados hasta las 12:00 del mediodía.

Similar situación; sólo una excepción

En el Centro Cívico Gubernamental (CCG), dónde funcionan, desde hace algunos años, la mayoría de las instituciones estatales, el panorama es el mismo a las antes mencionadas.

En las torres I y II, el ir y venir de usuarios y empleados es el común denominador, según lo observado y registrado por EL HERALDO. Una de esas entidades a las que visitamos, fue el Servicio de Administración de Rentas (SAR); aquí sus trabajadores siguen empeñados en desarrollar su trabajo, esta es una de las oficinas más frecuentadas por los hondureños, por el tipo de trámites que aquí se procesan.