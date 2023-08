Empantanadas las negociaciones en el Congreso Nacional para elegir fiscal

“No le quepa duda que nos va a costar llegar a los 86 (votos), porque hasta ahora no hemos participado en ninguna reunión con las diferentes bancadas o cúpulas dentro de los partidos, seguramente lo vamos a hacer en los próximos días”, aseguró Zelaya.

No obstante, el secretario del órgano unicameral pormenorizó que respetarán la nómina remitida por la extinta Junta Proponente, además que no será creada la figura de director de fiscales ya que no hay tiempo para hacer la reforma constitucional.

“Esperamos que todas las fuerzas políticas en el Legislativo participen para elegir al fiscal con el acuerdo de que sea electo dentro de los cincos y, que no haya un cabeza caliente como en la elección anterior donde Fernando Chinchilla fue sacado de un sombrerito saltándose de la Junta Proponente”, señaló el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

Por su parte, el congresista Francisco López, del Partido Nacional (PN), denunció que “Libre está extorsionando, presionando y doblándoles la mano a la bancada nacionalista para la elección del fiscal general y adjunto”.