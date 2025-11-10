Nasry Asfura culmina gira por Olancho con un llamado a volver al campo y defender el voto

Manto, Olancho.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, cerró su gira por el departamento de Olancho en el municipio de Manto, donde fue recibido por cientos de hondureños y estuvo acompañado por Gustavo Salgado, candidato a alcalde del municipio. Durante su recorrido, "Papi a la Orden" reiteró que el desarrollo de Honduras comienza en el campo y su prioridad será "devolverle la fuerza productiva al país apoyando a los agricultores, ganaderos y productores locales".

Mediante un comunicado, el equipo de campaña de Asfura precisó: "En el municipio, el candidato a alcalde Gustavo Salgado, presentó su visión para convertir a Manto en un destino turístico emblemático de Olancho, impulsando la infraestructura, el comercio y el desarrollo local en alianza con el gobierno que encabezará ‘Papi a la Orden’". “Volver al campo” fue el mensaje central en Olancho, donde Asfura planteó la necesidad de reactivar la producción nacional "con programas de apoyo directo, incentivos agrícolas, acceso a créditos a bajo interés y la entrega de maquinaria para mantener en óptimas condiciones los caminos productivos". La meta, explicó, es que "los productos lleguen a menor costo a los mercados, se fortalezcan las economías municipales y se genere empleo digno en las zonas rurales". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.