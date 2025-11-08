Nasralla y Nasry Asfura “representan el fraude, el narcotráfico”: Rixi Moncada en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.- La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, acusó a los presidenciables opositores Salvador Nasralla y Nasry Asfura de representar el fraude electoral y el narcotráfico en Honduras. “Nasralla Salum y Asfura Zablah, esos dos candidatos representan el sistema oprobioso que golpeó la democracia en el año 2009 y sacó al presidente”, manifestó Moncada durante una gira política en Santa Rosa de Copán, ciudad situada en el occidente del país. Añadió que ambos “representan los fraudes electorales, la corrupción público-privada y el narcotráfico”.

La candidata del partido oficialista también se refirió a las condenas emitidas en Estados Unidos contra hondureños vinculados a grupos políticos, la mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico. "Más de 50 de sus compinches están condenados en Estados Unidos a cadena perpetua, porque son ingratos", enfatizó. Moncada brindó estas declaraciones la mañana de este sábado 8 de noviembre, durante una gira en Santa Rosa de Copán, donde presentó su plan de gobierno ante simpatizantes del oficialismo.

Durante el evento, afirmó que “el enemigo es un sistema que domina a Honduras, manejado por 25 grupos económicos y 10 familias que acaparan todas las riquezas del país”. “Esas 10 familias se han apropiado del 80% de las riquezas de Honduras, mientras 10 millones de hondureños apenas somos dueños del 1%. Eso no es justo”, agregó. La presidenciable concluyó asegurando que tanto Nasralla como Nasry ‘Tito’ Asfura “son líderes de la oligarquía hondureña que no representan al pueblo”.