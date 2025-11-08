"No creo que el destino de una persona se pueda decidir jugando en X-0": Rixi Moncada

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Tras casi ocho meses de haberlo tildado de "payaso" por dirigir X-0 da Dinero, la candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Ramona Moncada, vuelve a referirse a su contrincante por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, durante su gira por Copán . Y es que en abril, durante su visita por el mismo departamento, Moncada se refirió a Nasralla y su rol como director del programa televisivo de entretenimiento X-0 da Dinero, diciendo "que no nos vengan con un candidato que dice que estudió en Chile, que usa shortcitos y que trajo la moda de los besos". Diferentes fechas, pero el mismo discurso, Moncada volvió a referirse a Nasralla, asegurando que, no se puede mantener al pueblo “dormido” mediante estrategias que, en su opinión, equivalen a una “estafa”.

"No creo que el destino de una persona se pueda decidir sacando un palito de una tómbola o jugando X-0 para que nos den dinero, porque eso es una estafa y la forma en que nos quieren mantener dormidos. Nosotros queremos patria", dijo la candidata durante su gira electoral en Santa Rosa de Copán. Nasralla ha conducido X-0 da Dinero por 35 años, iniciando el 3 de marzo de 1990. En este programa de trivias y juegos los concursantes pueden ganar diferentes premios. X-0 da Dinero hizo que Nasralla ganara mucha popularidad a través de los años, ganándose el apodo de "El señor de la televisión". Moncada, entre el grito de la gente, manifestó que "al otro lado está el enemigo, y el enemigo es un sistema que domina Honduras".