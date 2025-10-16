Retraso del CNE en adjudicar conectividad pone en riesgo transmisión de resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La transmisión de resultados el día de las elecciones se encuentra comprometida debido a la falta de celeridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para adjudicar el servicio de conectividad satelital. El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato. Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre; sin embargo, la fecha no se cumplió, ya que todavía no se ha oficializado la empresa ganadora. Con más de 15 días de retraso, voces al interior del órgano electoral aseguran que la demora en la adjudicación y contratación del mecanismo es un acto injustificado, mientras que diversos sectores llaman a los consejeros a buscar consenso y dar celeridad al proceso.

“Creo que sí tiene que buscarle una respuesta el Consejo Nacional Electoral para darle las mismas condiciones y garantías a todos los centros de votación, y resolver este asunto rápido, porque también hay que hacer las pruebas de campo que estas empresas —lo que están ofreciendo— va a funcionar”, exhortó el exconsejero del CNE, Germán Lobo. El proceso, que se encuentra estancado desde hace varias semanas, contempla la adquisición de kits satelitales, servicio de internet satelital, integración tecnológica y routers, con el fin de garantizar la transmisión de datos en tiempo real durante la jornada electoral del 30 de noviembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Lo que sí es un hecho es que estos impases en el CNE y la falta de acuerdos nos están haciendo perder días valiosos para terminar de organizar una elección. Yo creo que ponerle mayor retraso a los acuerdos en el Consejo Nacional Electoral afecta la estructuración y la calidad del proceso”, señaló el analista Luis León.

Continuó: “El Consejo Electoral tiene un reto fundamental, y ese reto es poder garantizar que esta elección va a ser mínimamente aceptable. Por lo cual, los consejeros deben llegar a acuerdos rápidos; no se pueden estar retrasando los acuerdos una y otra vez”. Por su parte, el diputado Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional apuntó que “es algo rarísimo, hay que ponerle mucho ojo a la denuncia, porque no es justo que aquellos lugares que no tienen conectividad no puedan transmitir el acta el mismo 30 de noviembre y tengan que esperar tres días más”. Actualmente, de los 5,757 centros de votación, alrededor de 1,700 no cuentan con internet, lo que equivale a más del 30% del total. Además, 657 escuelas carecen de energía eléctrica, mientras que solo 5,070 tienen fluido disponible.

Retraso injustificado