Retraso en adjudicación y contratación de conectividad electoral registra el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de adjudicación y contratación del servicio de conectividad electoral sufre retrasos respecto al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La firma del contrato con la empresa encargada de proveer el servicio permanece detenida a la espera de opiniones técnicas y administrativas.

El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato. Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre; sin embargo, la fecha no se cumplió, ya que todavía no se ha oficializado la empresa ganadora.

"La conectividad tiene 11 días de haber salido el informe, los mismos 11 días que tengo ya de haber dado mi voto y todavía sigue sin adjudicarse, y esos 11 días son importantísimos para la implementación misma, así que espero que se resuelva pronto", indicó la consejera del CNE, Cossette López.