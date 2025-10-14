Retraso en adjudicación y contratación de conectividad electoral registra el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de adjudicación y contratación del servicio de conectividad electoral sufre retrasos respecto al cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La firma del contrato con la empresa encargada de proveer el servicio permanece detenida a la espera de opiniones técnicas y administrativas.
El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato. Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre; sin embargo, la fecha no se cumplió, ya que todavía no se ha oficializado la empresa ganadora.
"La conectividad tiene 11 días de haber salido el informe, los mismos 11 días que tengo ya de haber dado mi voto y todavía sigue sin adjudicarse, y esos 11 días son importantísimos para la implementación misma, así que espero que se resuelva pronto", indicó la consejera del CNE, Cossette López.
La funcionaria electoral reiteró que "ya se debería haber adjudicado y, de hecho, ya hay un ganador del proceso". Pese a ser consultada respecto a cuál sería la empresa ganadora en el proceso, la consejera Cossette López no pormenorizó al respecto.
El proceso de licitación engloba la adquisición de kits satelitales, servicio de internet, integración tecnológica y routers.
La contratación del servicio de conectividad fue declarada desierta en el primer proceso, en el que participaron tres empresas, pero ninguna cumplió con los lineamientos exigidos por el CNE.
Esta situación obligó al órgano electoral a relanzar la licitación mediante un procedimiento expedito el pasado 26 de septiembre.
En el primer proceso ofertaron IFX Network, Smartmatic y Honduras Technology, quienes se presume habrían sido las tres empresas a las cuales el Consejo Nacional Electoral habría invitado a participar en la nueva etapa de contratación.
La licitación, la cual conllevará un procedimiento más corto que las contrataciones convencionales, dotaría de señal a los más de 1,700 centros de votación que no cuentan con el servicio.