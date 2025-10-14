CNE aplicará monitoreo y control electrónico a las maletas y papeletas electorales

Cada maleta electoral será monitoreada en tiempo real por el CNE mediante dispositivos GPS, como parte del plan de seguridad para las elecciones generales

  • CNE aplicará monitoreo y control electrónico a las maletas y papeletas electorales

    Lino Tomás Mendoza, codirector electoral, confirmó que el sistema garantizará transparencia y trazabilidad total del material electoral.

     Foto: Estalin Irías
  • 14 de octubre de 2025 a las 12:43

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un sistema de rastreo para monitorear las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE).

El dispositivo permitirá dar seguimiento en tiempo real al traslado del material electoral, fortaleciendo la transparencia y seguridad del proceso.

Además, se incorporará un mecanismo de chequeo electrónico en las papeletas, con el objetivo de garantizar la autenticidad de cada documento utilizado en las próximas elecciones.

La medida responde a un requerimiento del personal técnico del CLE y fue oficializada por el codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, quien aseguró que estas herramientas refuerzan la confianza en el sistema electoral hondureño.

El CNE recibe solo una oferta para servicio del transporte electoral

"Van con todas las medidas de seguridad, todo el sistema electrónico necesario, identificado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés); todo el movimiento en la documentación está certificado por los técnicos del Consejo y por toda la tecnología", explicó.

Reiteró que "en 2021 iban con muchas de seguridad y ahora se ha procurado mejorar todavía para garantizar todo el proceso con las medidas de seguridad. No hay ninguna duda de que el Consejo Nacional Electoral está preparado para garantizar elecciones transparentes".

Unión Europea desplegará unos 100 observadores electorales para comicios en Honduras

El funcionario electoral recordó que las medidas de seguridad serán implementadas para garantizar la transparencia en el proceso y el respeto a la voluntad popular del ciudadano depositada en las urnas.

Actualmente, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en proceso de impresión de 18,448,410 papeletas electorales, distribuidas en 6.2 millones por cada nivel electivo (presidencial, corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional) y 354,900 papeletas de contingencia.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más