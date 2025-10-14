CNE aplicará monitoreo y control electrónico a las maletas y papeletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un sistema de rastreo para monitorear las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE).
El dispositivo permitirá dar seguimiento en tiempo real al traslado del material electoral, fortaleciendo la transparencia y seguridad del proceso.
Además, se incorporará un mecanismo de chequeo electrónico en las papeletas, con el objetivo de garantizar la autenticidad de cada documento utilizado en las próximas elecciones.
La medida responde a un requerimiento del personal técnico del CLE y fue oficializada por el codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, quien aseguró que estas herramientas refuerzan la confianza en el sistema electoral hondureño.
"Van con todas las medidas de seguridad, todo el sistema electrónico necesario, identificado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés); todo el movimiento en la documentación está certificado por los técnicos del Consejo y por toda la tecnología", explicó.
Reiteró que "en 2021 iban con muchas de seguridad y ahora se ha procurado mejorar todavía para garantizar todo el proceso con las medidas de seguridad. No hay ninguna duda de que el Consejo Nacional Electoral está preparado para garantizar elecciones transparentes".
El funcionario electoral recordó que las medidas de seguridad serán implementadas para garantizar la transparencia en el proceso y el respeto a la voluntad popular del ciudadano depositada en las urnas.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en proceso de impresión de 18,448,410 papeletas electorales, distribuidas en 6.2 millones por cada nivel electivo (presidencial, corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional) y 354,900 papeletas de contingencia.