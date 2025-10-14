CNE aplicará monitoreo y control electrónico a las maletas y papeletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un sistema de rastreo para monitorear las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE).

El dispositivo permitirá dar seguimiento en tiempo real al traslado del material electoral, fortaleciendo la transparencia y seguridad del proceso.

Además, se incorporará un mecanismo de chequeo electrónico en las papeletas, con el objetivo de garantizar la autenticidad de cada documento utilizado en las próximas elecciones.

La medida responde a un requerimiento del personal técnico del CLE y fue oficializada por el codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, quien aseguró que estas herramientas refuerzan la confianza en el sistema electoral hondureño.