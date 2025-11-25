Partido Liberal denuncia a Rixi Moncada por violencia de colectivos de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados y candidatos del Partido Liberal y se presentaron al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia contra Rixi Moncada, candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre). Según dijeron los candidatos, Rixi Moncada es la responsable de los ataques que recibieron los liberales -el sábado 22- durante una caravana de Salvador Nasralla en la capital de la nación.

Iroshka Elvir, diputada y esposa de Salvador Nasralla, indicó que "estuvimos en el distrito 15 que es el que yo coordino y mi diputado suplente, Josué Colindres. Vinieron turbas de el partido Libre en El Pedregal con palos y piedras a agredir a nuestros candidatos. Inicialmente tomamos la decisión de desviarnos y ellos tomaron otras medidas". Agregó que "debido a estos acontecimientos algunos de nuestros compañeros fueron a parar a centros de emergencia y a muchos carros se les quebraron los vidrios".