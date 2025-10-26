Nasry Asfura promete créditos blandos para pequeños productores

Cortés, Honduras.- En una jornada marcada por una masiva movilización ciudadana en el sur de Cortés, el candidato presidencial Nasry Asfura, conocido como “Papi a la Orden”, encabezó la Caravana de la Esperanza y Transformación, donde presentó sus principales propuestas orientadas a fortalecer los gobiernos locales y reactivar la economía desde las comunidades. En su mensaje, el aspirante presidencial reafirmó su compromiso de descentralizar los recursos del Estado para que cada municipalidad cuente con autonomía técnica y financiera.

Explicó que su plan contempla la entrega de maquinaria municipal, entre ellas retroexcavadoras, volquetas, tractores, pipas de agua y motoniveladoras, con el fin de mejorar la infraestructura local y la atención a emergencias. Asfura también propuso la creación de un programa nacional de mantenimiento vial, ejecutado desde las alcaldías, para que los caminos rurales y las vías de producción se mantengan transitables durante todo el año. "Cada comunidad sabrá cómo usar sus recursos; no se trata de promesas, sino de herramientas para resolver problemas", afirmó.

Créditos agrícolas

Durante la caravana, que culminó en una concentración en Peña Blanca, el candidato reiteró su plan de apoyar al sector agrícola mediante créditos blandos, asistencia técnica y programas de valor agregado para mejorar la rentabilidad de los pequeños productores.