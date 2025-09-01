Nasry Asfura y Partido Nacional inician campaña política rumbo a elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional inició con su campaña política en un lanzamiento que fue encabezado por Nasry Asfura, candidato presidencial del partido de la estrella solitaria. La actividad se realizó en la colonia Kennedy de la capital y contó con el eslogan "Es hoy o nunca". Asfura fue acompañado por diputados y diferentes líderes del partido, quienes afirmaron que son la única oposición de Honduras.

El exalcalde del Distrito Central aseguró que apoyará al sector agrícola si gana los comicios y se convierte en el nuevo presidente de la nación. "La seguridad alimentaria no es negociable, es deber de un gobierno y no tiene precio. Tenemos que volver al campo", aseguró en el evento. A su vez, comentó que "vamos a apoyar a nuestra gente con líneas de financiamiento bajísimos intereses. Bono agrícola, bono cafetalero y dotarles de equipo para poder producir en todas las áreas". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.