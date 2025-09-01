  1. Inicio
Nasry Asfura y Partido Nacional inician campaña política rumbo a elecciones generales

Nasry Asfura y líderes del Partido Nacional estuvieron en la colonia Kennedy de la capital

  • 01 de septiembre de 2025 a las 19:07
Nasry Asfura estuvo la noche de este 1 de septiembre en la colonia Kennedy de la capital.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional inició con su campaña política en un lanzamiento que fue encabezado por Nasry Asfura, candidato presidencial del partido de la estrella solitaria.

La actividad se realizó en la colonia Kennedy de la capital y contó con el eslogan "Es hoy o nunca". Asfura fue acompañado por diputados y diferentes líderes del partido, quienes afirmaron que son la única oposición de Honduras.

El exalcalde del Distrito Central aseguró que apoyará al sector agrícola si gana los comicios y se convierte en el nuevo presidente de la nación.

"La seguridad alimentaria no es negociable, es deber de un gobierno y no tiene precio. Tenemos que volver al campo", aseguró en el evento.

A su vez, comentó que "vamos a apoyar a nuestra gente con líneas de financiamiento bajísimos intereses. Bono agrícola, bono cafetalero y dotarles de equipo para poder producir en todas las áreas".

Asfura también dijo que el sector salud debe tener mejoras. "La mora quirúrgica no es negociable. No puede ser que una operación sea atendida hasta dentro de un año", consideró.

Esta será la segunda vez que "Papi a la Orden" busque la presidencia de Honduras, tras perder los comicios en 2021 frente a Xiomara Castro.

Desde este 1 de septiembre comenzaron las campañas políticas tras el banderillazo brindado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

