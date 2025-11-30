  1. Inicio
  2. · Honduras

Jorge Cálix participó como miembro de Junta Receptora de Votos en elecciones 2025

En redes sociales hubo rechazo a Cálix, mencionando que el congresista violaba la ley porque actualmente es parlamentario

  • 30 de noviembre de 2025 a las 19:22
Jorge Cálix participó como miembro de Junta Receptora de Votos en elecciones 2025

Jorge Cálix fue captado en una mesa durante las elecciones generales 2025.

Foto: Cortesía redes

Olancho, Honduras.- Jorge Cálix, actual diputado del Partido Liberal, participó este domingo en las elecciones generales como miembro de Junta Receptora de Votos (JRV) en el departamento de Olancho.

El parlamentario justificó su participación en la defensa de los votos a favor de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

Elecciones generales Honduras 2025: minuto a minuto de una jornada decisiva

"Aquí casual defendiendo los votos de Salvador Nasralla y del Partido Liberal", escribió en sus redes sociales el congresista liberal.

En otra publicación, Cálix mencionó que Nasralla "necesita a todos, que nadie se quede en casa. ¡Todos a votar! Estamos a tiempo de ser todos parte de esta historia".

En redes sociales hubo rechazo a Cálix, mencionando que el congresista violaba la ley porque actualmente es parlamentario.

En vivo resultados presidenciales elecciones generales 2025

Jorge Cálix fue precandidato presidencial del Partido Liberal en las pasadas elecciones primarias de marzo de 2025. El legislador fue derrotado por Nasralla.

Intentó participar como candidato a diputado por el departamento de Olancho; sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió no inscribir su candidatura pese a un fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias