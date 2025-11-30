Jorge Cálix participó como miembro de Junta Receptora de Votos en elecciones 2025

Olancho, Honduras.- Jorge Cálix, actual diputado del Partido Liberal, participó este domingo en las elecciones generales como miembro de Junta Receptora de Votos (JRV) en el departamento de Olancho. El parlamentario justificó su participación en la defensa de los votos a favor de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal.

"Aquí casual defendiendo los votos de Salvador Nasralla y del Partido Liberal", escribió en sus redes sociales el congresista liberal. En otra publicación, Cálix mencionó que Nasralla "necesita a todos, que nadie se quede en casa. ¡Todos a votar! Estamos a tiempo de ser todos parte de esta historia".

En redes sociales hubo rechazo a Cálix, mencionando que el congresista violaba la ley porque actualmente es parlamentario. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.