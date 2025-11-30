EE UU destaca la "gran participación" en las elecciones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos destacó este domingo la "gran participación" de los hondureños en las elecciones generales para escoger al sucesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. "Seguimos de cerca las noticias sobre la gran participación electoral de hoy en Honduras para las elecciones generales", indicó la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

"Ahora, permitamos que la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haga su trabajo, para que todas las partes involucradas puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo", añadió. Según proyecciones preliminares hacia las 17:00 hora local (23:00 GMT), más de 2,8 millones de hondureños habían ejercido el sufragio, cuando restaba una hora para el cierre de las urnas, con votantes aún haciendo fila. Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.