EE UU pide respetar labor de la OEA y garantizar confianza en los resultados en Honduras

Washington, Estados Unidos.- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos se pronunció este domingo sobre la jornada electoral en Honduras y destacó la amplia participación ciudadana registrada en los comicios generales. El organismo llamó a garantizar que la observación internacional pueda desarrollarse sin interferencias.

"Seguimos de cerca las noticias sobre la gran participación electoral de hoy en Honduras para las elecciones generales. Ahora, permitamos que la Misión de Observación de Organization of American States (OEA) haga su trabajo", señaló la oficina a través de un mensaje en la red social X.

En su mensaje añadieron que es fundamental garantizar la confianza de todos los involucrados en que los resultados reflejen la voluntad del pueblo hondureño y "no las manipulaciones de quienes intentan frustrarla".

Las elecciones de este 30 de noviembre definieron al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, así como a 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.