Diputados de oposición envían carta a la OEA para exponer crisis en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal, informó que varias congresistas enviaron un escrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) para notificar sobre la parálisis y crisis que enfrenta el Congreso Nacional (CN). A su vez, la parlamentaria liberal pidió a la OEA que realice una visita in loco a Honduras y documentar la situación real del CN, tras varias semanas sin sesionar por directriz de Luis Redondo.

En el escrito, Espinoza plasma que "diputadas del Congreso Nacional, hemos presentado una carta al señor Secretario General de la OEA (Albert Ramdin), en donde exponemos la crisis del Poder Legislativo y al efecto solicitamos una visita in loco a fin de comprobar que desde la propia Junta directiva del CN, se impide el funcionamiento de ese poder del Estado por la falta de la formulación de convocatorias a sesiones del pleno". Maribel Espinoza también recordó que las sesiones del pleno en el Congreso deben realizarse, pero Luis Redondo se encuentra empecinado en no convocar.

"No existe en la Constitución ni en la ley Orgánica del Poder legislativo, una norma alguna que ordene o requiera que para llevar a cabo una sesión del pleno se deben obtener previamente los votos con los jefes de banca", sentenció.