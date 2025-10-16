Custodios y miembros de JRV reciben capacitación sobre delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Instituto Nacional de Formación Político Electoral (INFPE), impulsa la formación ciudadana y técnica en materia de prevención y sanción de delitos electorales.

Las capacitaciones están dirigidas a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y a los Custodios Informáticos Electorales, con el propósito de garantizar que los actores involucrados en el proceso conozcan las disposiciones legales que regulan el ejercicio del sufragio y la transparencia de los resultados.

Durante las jornadas se abordan los principales delitos establecidos en la Ley Electoral y el Código Penal, los cuales son de acción pública y prescriben en un plazo de cuatro años.