Custodios y miembros de JRV reciben capacitación sobre delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del Instituto Nacional de Formación Político Electoral (INFPE), impulsa la formación ciudadana y técnica en materia de prevención y sanción de delitos electorales.
Las capacitaciones están dirigidas a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y a los Custodios Informáticos Electorales, con el propósito de garantizar que los actores involucrados en el proceso conozcan las disposiciones legales que regulan el ejercicio del sufragio y la transparencia de los resultados.
Durante las jornadas se abordan los principales delitos establecidos en la Ley Electoral y el Código Penal, los cuales son de acción pública y prescriben en un plazo de cuatro años.
Entre las conductas sancionadas se incluyen la coacción o amenaza electoral, la falsificación de documentos, las irregularidades en las JRV, la compra o venta de votos, la suplantación de identidad y la alteración del Censo Nacional Electoral o de los resultados.
Las penas por estos delitos oscilan entre cuatro y seis años de prisión, además de la inhabilitación especial para funcionarios públicos que incurran en estas prácticas.
En el caso de extranjeros que interfieran en asuntos electorales, la ley contempla la expulsión del país como sanción adicional.
Con estas acciones el CNE buscará lograr la transparencia, la formación cívica y la defensa de la voluntad popular, promoviendo el respeto a la ley y la integridad del proceso electoral al instruir a los miembros de las mesas electorales.
Un total de 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) serán instaladas en estas próximas elecciones generales, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.