Edificio Lucem Aspicio de UNAH avanza un 34%; se prevé inaugurarlo en 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del edificio Lucem Aspicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra un avance físico del 34%, según informaron las autoridades universitarias durante un recorrido de supervisión por la obra. El moderno proyecto busca ampliar la disponibilidad de aulas en Ciudad Universitaria, mediante la construcción de espacios académicos de uso compartido para estudiantes de distintas facultades y carreras. La entrega de esta primera etapa está prevista para finales de diciembre de 2027, aseguraron las autoridades universitarias. La edificación de este ambicioso proyecto se ejecuta con una inversión de 540 millones de lempiras mediante fondos propios de la UNAH. René Girón, secretario ejecutivo de Administración de Proyectos de Infraestructura (Seapi), explicó que los trabajos avanzan conforme a la planificación presupuestaria, pese a la diferencia registrada en el calendario de ejecución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante la inspección, el rector de la UNAH, Odir Fernández, reconoció que existe un desfase en el cronograma, pero aseguró que las autoridades esperan recuperar el tiempo perdido durante las próximas semanas. “Actualmente tenemos alrededor de un 34% del avance físico del proyecto”, manifestó el funcionario, quien detalló que ya fue fundida la primera losa correspondiente a los estacionamientos del segundo nivel. Aunque las autoridades universitarias destacaron el avance del proyecto, reconocieron que presenta un retraso del 8% respecto al cronograma establecido Ese porcentaje de atraso, representa uno de los aspectos que deberán atender las autoridades para cumplir con la fecha de entrega anunciada. Aunque existe la expectativa de compensar esa diferencia, la finalización de la obra dependerá del cumplimiento de las próximas fases de construcción.

La primera etapa del edificio contempla cuatro niveles y 14 aulas, cada una con capacidad para recibir entre 50 y 60 personas, lo que representa una capacidad total de aproximadamente entre 700 y 840 estudiantes. La infraestructura no estará destinada exclusivamente a una facultad, sino que podrá ser utilizada por estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, de acuerdo con la programación académica y las necesidades de la institución. Las autoridades de la máxima casa de estudios indicaron que la obra representa una alternativa para ampliar la infraestructura académica de Ciudad Universitaria, donde la disponibilidad de salones debe responder a las necesidades de las distintas carreras y a la programación de clases en diferentes jornadas. La edificación Lucem Aspicio forma parte de un proyecto más amplio que contempla tres edificios con diferentes funciones académicas. Además de la estructura que albergará las aulas, la propuesta incluye un segundo edificio destinado a laboratorios de uso común y un tercero que estaría orientado a actividades de vinculación universitaria, expresiones artísticas y otras funciones académicas.