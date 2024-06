Suyapa Figueroa se une al movimiento de Maribel Espinoza por el Partido Liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, confirmó que se unió al movimiento presidencial de Maribel Espinoza por el Partido Liberal.

Tras hacerlo oficial, la parlamentaria dijo que “apoyé al PSH siendo liberal para derrocar a la narcodictadura. Me iba a retirar una vez que hicieron la alianza con Libre y me pidieron no lo hiciera para no causar daño al PSH”.

“He sido firme en mis posiciones, ni vendida ni desleal”, agregó Figueroa.