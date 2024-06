Mauricio Villeda: “El nepotismo es un acto de corrupción en Honduras y fuera”

Creo que hasta ahora es una de la mejores opciones, por no decir la mejor opción, es una persona predecible, todos podemos saber cómo piensa, cómo actuaría, cómo defiende la democracia, cómo defiende la lucha contra la corrupción.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado liberal Mauricio Villeda cuestionó la opacidad del actual gobierno, al mismo tiempo que señaló que la actual administración ha cometido varios actos irregulares pese a que funcionarios se han jactado de ser una administración sin c orrupción.

Este gobierno infortunadamente no ha cumplido sus promesas de campaña, le ha ido muy mal en los señalamientos últimos de corrupción. Me parece que todo esto ha desprestigiado a este gobierno.

La bendición que ella tiene y debe de tener es la del pueblo hondureño, ella no es una persona que se deja imponer ideas, consignas, sino que es una persona que mantiene una independencia en ese sentido.

Me parece lo mejor en un partido democrático que no pertenece a una familia, sino que pertenece al pueblo hondureño. Lo correcto, lo ideal es que surjan varios candidatos y que exista respeto a todos ellos.

¿Conocen los cambios en la Ley de Justicia Tributaria?

Como simple y mortal diputado, yo le he dicho que no he tenido ninguna información sobre los cambios que se le han hecho al proyecto.

¿Hay corrupción en la actual administración?

El nepotismo es corrupción también en Honduras y fuera también, luego el engramado del Estadio Nacional es otro acto de corrupción, la contratación de familiares, hay muchos actos de corrupción, creo que el hecho de no dar información pública sobre cómo se gasta el dinero es también un acto de corrupción, hay que ver totalmente el panorama antes de opinar, pero tampoco decir que no han cometido actos de corrupción.