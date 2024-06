Bases de Libre rechazan a Roberto Contreras como precandidato a alcalde en San Pedro Sula

Además, agregó que Contreras no debe participar en su partido argumentando que él incumplió con los acuerdos, además de señalar que el actual edil se ha expresado mal de la presidenta Xiomara Castro y de la militancia de Libre.

“El es non grato en Libre porque ha rechazado las bases. Ha maltratado, incumplido los acuerdos, y no merece ser alcalde de San Pedro Sula porque no representa a los barrios y colonias”, puntualizó.

Por su parte, Donaire mencionó que dentro del partido hay personas capaces de asumir el rol de alcalde. “El candidato debe ser de Libre y sanpedrano”, acotó.

El pasado 8 de junio, Madrid y Donaire, junto a los diputados Jerry Díaz y Fabia Orellana expresaron en un comunicado que un grupo de dirigentes busca imponer a Contreras como precandidato por algún movimiento interno de Libre.