Jorge Calix sobre su separación de la línea partidaria: “No vamos a seguir”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado y precandidato presidencial Jorge Cálix anunció ayer, junto con otros 14 parlamentarios oficialistas, su separación de la línea partidaria fijada por Libertad y Refundación (Libre) a lo interno del Congreso Nacional (CN).

En una conferencia en los bajos del Legislativo, el grupo de diputados denominados como “Los Calixtos” reiteraron que no acompañarán la aprobación de decretos solamente por seguir una línea partidaria fijada para avalar ilegalidades que no beneficien al pueblo.

“Nosotros no vamos a seguir ninguna línea partidaria, para cuestiones ilegales cuenten con 15 votos menos, para cuestiones que no favorezcan al pueblo hondureño cuenten con 15 votos menos, no vamos a avalar ningún tipo de situación ilegal”, aseguró el diputado Jorge Cálix.

Agregó que “para todas aquellas cosas que beneficien al pueblo hondureño estos 15 votos van a estar allí a favor del pueblo hondureño, pero para hacer cosas como estas sepan que cuentan con 15 votos menos y que desde hoy no seguimos una línea partidaria, vamos a seguir nuestra conciencia y lo que le conviene al pueblo hondureño”.