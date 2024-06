Fracasa conciliación entre Roberto Contreras y Omar Menjívar por calumnias

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Como fracasada finalizó la audiencia de conciliación entre el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras y su vicealcalde, Omar Menjívar por calumnias y difamación.

Contreras llegó minutos antes de las 9:00 a.m., horas antes de cuando estaba programada la audiencia, mientras el vicealcalde llegó pasada de la hora. Tras unos minutos, la juez declaró como fracasada la conciliación y ahora la acusación de Contreras a Menjívar se elevará a juicio público.

“La jueza suspendió la sesión en vista que el abogado llegó 10 minutos tarde; estoy desde las 4:00 am despierto, para venir a esta audiencia y conciliar, porque necesito limpiar mi nombre, las declaraciones que dio el vicealcalde son muy delicadas, él dice que yo desvié 20 millones de lempiras de la gerencia legal, yo no viene a hacer enemigos en este puesto público”, aseveró el edil sampedrano.

Contreras desconoció las razones por las que no logró una conciliación con el vicealcalde y aseguró que este no le dio “importancia a la audiencia”,

“No le dio importancia a la audiencia porque él pensaba que lo iban a esperar, no sé cuál es la razón de él, yo solo estoy actuando, yo solo me presenté y me dijeron, queda fracasada la audiencia de conciliación, yo no he dicho absolutamente nada”, declaró Contreras a su salida del juzgado.

Contreras niega que desde la municipalidad de San Pedro Sula sustrajo 20 millones, tal como lo asevera Menjívar y en reiteradas ocasiones solicitó al vicealcalde que presente pruebas.

“Argumenta que yo sustraje 20 millones de lempiras de la gerencia de y que estaba cuadrando los balances a efecto de que nadie se diera cuenta, esto es algo que tiene que llegar a la corporación municipal y tiene que dar al Ministerio Público”, aclaró el edil.

Contreras presentó la denuncia por calumnias e injurias desde el pasado 24 de mayo, donde se espera la resolución a través de un juicio oral entre ambas partes.