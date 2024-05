Roberto Contreras presenta querella contra Omar Menjívar por difamación

“Vamos a ver cómo marcha nuestra querella, esperemos que con esto pueda retractarse la persona que habló sobre esto y ver qué decisión tomamos. Pero realmente sí es una situación bien delicada y hasta he sido informado por gobiernos extranjeros que podría haber atentados a otras personas”, declaró Contreras al salir de los tribunales.

Aseguró que “sabemos que estamos en una situación muy delicada, estamos sentados en un barril de pólvora porque se vienen retos muy grandes para San Pedro Sula. La próxima reelección será muy dura y entendemos perfectamente que vamos a ser atacados no de esta forma, sino de muchas más”.

“No vamos a ser cobardes de darle la espalda a la ciudad y a la ciudadanía que confió en nuestros votos y en nuestra administración”, aseveró.

“Yo represento la ciudad de San Pedro Sula y es una pena que me tengan a mí, como una persona que se ha robado 20 millones de lempiras en la municipalidad de San Pedro Sula. Y eso no realmente es un ataque artero, porque yo no estaba en la ciudad, yo estaba fuera del país, atendiendo asuntos de la ciudad y de mi familia. Y a espaldas mías se pudieron manifestar estas cosas en 7 u 8 canales”, señaló.