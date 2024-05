Sigue la confrontación entre Roberto Contreras y Omar Menjívar en Alcaldía de SPS

“Yo quisiera preguntarle si ha visto en alguna sesión de corporación a mi esposa, la ha visto firmando documentos o contratos a mi esposa... Así como usted increpó a algunos regidores, yo le estoy diciendo a usted frontalmente, acá no hay tres alcaldes le guste o no a usted, el alcalde se llama Roberto Contreras. Se cierra la sesión”.

Paz pidió que se le exigiera a auditoría un informe real y verídico de lo que se ha hecho en esta administración. “Lo he dicho antes alcalde, no me interesan las administraciones anteriores, me interesa esta porque tengo una responsabilidad, moral, ética y legal y lo hago en calidad de moción”.

La regidora pidió que era necesario ponerse en orden y pidió la participación del auditor en ese momento. El alcalde Roberto Contreras dijo que le respondería sus dudas al auditor, pero por escrito.

Algunos regidores explicaron que el problema es que históricamente el alcalde de San Pedro Sula se ha dedicado a llevar su propia agenda porque es la autoridad y la esposa realiza las acciones que le corresponde. El problema es que hasta en los boletines de prensa que envía la municipalidad sampedrana el nombre de la esposa del edil aparece como si ella fuera la protagonista y no el alcalde sampedrano.

Igualmente, ocurre en eventos públicos como los cabildos abiertos que son sesiones corporativas y la mesa debe ser meramente para los corporativos.

En la sesión estuvo conectado el comisionado de transparencia, Walter Banegas.