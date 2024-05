Roberto Contreras a Omar Menjívar: “Este cerdo se atreve a hablar de mi esposa”

Al ser consultado si su familia tiene contratos con la alcaldía dijo: “Estoy en una situación delicada, mi hija tiene un embarazo de alto riesgo y todas estas cosas están poniendo en riesgo el embarazo pero claro, extorsionadores que quieren dañar a nuestra familia a cambio de condonaciones de más de L18 millones para que me saquen a mí y a mi familia”.

Todos estamos nerviosos en mi casa, pero por la situación de mi hija, no por esto que venga quien quiera. “Yo me llamo Roberto Contreras y no tengo ni un empleado que sea de mi familia lo que quiere decir que no tengo ningún vínculo de consanguinidad ni soy yo el que adjudica contratos. No soy yo es la Onca quien adjudica contratos y la Corporación la que autoriza estos contratos”, aseveró.

En horas de la tarde, el alcalde grabó un video donde la arremetió nuevamente contra el vicealcalde Omar Menjivar a raíz de las declaraciones dadas por el funcionario.



“Este cerdo se atreve a hablar de mi esposa cuando es un paracaidista que no viene a trabajar”.

Frente a su oficina le dijo al vicealcalde: “Vos, Omar Menjivar, te dedicas a hablar de mierdas de mí y de mi esposa, si tenés los huevos bien puestos, vos cabrón que por cerebro lo que tenés es un cacahuate, búscame como hombre a mí, pedazo de pendejo... Acá te vine a buscar a tu oficina para ver si estabas en tu oficina, conmigo no vas a jugar... Pedazo de cul... eso es lo que sos vos, maje, hablando de una mujer...no tenés pantalones vos cerot...”