La Atic y la Uferco intervienen Alcaldía de San Pedro Sula en busca de documentos

CORTÉS, HONDURAS.- La Alcaldía Municipal de San Pedro Sula fue intervenida este jueves por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y miembros de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), quienes buscaban irregularidades en algunos contratos y otros documentos.

De momento se desconocen los pormenores de la documentación requerida, pero se está a la espera de un comunicado público por parte del Ministerio Público.

De manera extraoficial, ha trascendido en los últimos días que el alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras, ha otorgado contratos millonarios a algunos de sus familiares, pero él lo negó rotundamente.



“Yo me llamo Roberto Contreras Mendoza, no tengo ni siquiera un empleado de mi familia que trabaje en esta municipalidad. No tengo ningún vínculo de consanguinidad con nadie en esta municipalidad, ni soy yo quien adjudica contratos”, aseguró el edil.