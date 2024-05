Tota Medina confirma el estadio para la vuelta: “Nos quedan 90 minutos, no es imposible”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hernán ‘La Tota’ Medina salió tranquilo a pesar de perder 3-1 la ida de la final y aduce que Marathón tratará de revertir la situación en San Pedro Sula ante Olimpia, que busca ser tetracampeón.

Para el director técnico argentino su equipo hizo un partido que no estaba en el libreto, pero no le reprocha nada a sus dirigidos. Afirmó que en su casa tendrán que ser más agresivos. El Yankel Rosenthal no es negociable, la final va para ese recinto a las 2:00 de la tarde.

“Sabíamos que íbamos a tener que soportar el asedio del Olimpia, teníamos que adueñarnos del balón, por momentos lo hicimos y por pasajes nos costó mucho”, comenzó explicando en conferencia.