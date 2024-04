Roberto Contreras arremete contra Libre ante caso de tasa bomberil

En ese sentido, exigió que “con San Pedro Sula que no se meta el gobierno, porque yo soy el presidente de la República independiente de SPS, les guste o no les guste”.

Contreras adelantó que solicitará en una sesión de corporación para proponer que “la municipalidad de San Pedro Sula no colecte más la tasa de bomberos, que ya no la cobren, que ellos manejen su sistema y que ellos la cobren”.

Ante la problemática, el sampedrano arremetió en contra del Partido Libre y aseguró que “cuando venga Libre a buscar votos a la costa norte no va a sacar ni un diputado”.

De igual manera, se dirigió ante presidente del CN, Luis Redondo y le adelanto que “ni vaya a buscar votos a San pedro Sula. Aquí no va a salir de nuevo como primer diputado nadie de libre”.

“Que no me vengan a decir que corra con ellos (Libre) como alcalde porque no me interesa. Han marginado al departamento de Cortés, pero San Pedro Sula escogió a un alcalde y tomará las decisiones correctas”, argumentó.