Fiscal Luis Santos: “Encuentro con Omar Menjivar en los juzgados fue algo casual”

Yo no sé lo que él sabía. Lo que sí sé es que nosotros llevábamos un testigo protegido a los juzgados a que rindiera su declaración y el juez le tomó la declaración. Por cierto la declaración fue declarada nula por una petición que hizo uno de los imputados; un diputado suplente al Parlacen (Parlamento Centroamericano) alegó que esa declaración no se podía tomar ahí, sino, que tenía que ser ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional al declaró nula.

De ninguna manera. Yo tengo 25 años de estar en el Ministerio Público; de hecho, a mí no me interesa ser fiscal en un proceso como el que vimos de la Corte Suprema de Justicia. En esos ambientes a mí no me interesa ser fiscal. Las pretensiones son válidas, pero simplemente aceptaría ser fiscal cuando ningún político me pida que hacer en el puesto y eso jamás va a pasar en Honduras.