Roberto Contreras y su sarcástica respuesta tras rechazo de los bomberos

La respuesta que dio fue la que dejó a muchos sorprendidos, pues mostró su fluido inglés. “Good morning. Good to see you. How you doing” ( Buenos días, es bueno verte, ¿qué tal todo?), dijo el alcalde.

“Pucha le hace al inglés... ¿Cómo está ese problema con los bomberos? ¿Qué pasó que no le agarraron los 77 millones?”, cuestiona el hombre, a lo que el edil responde, una vez más en inglés.

“Well I have no idea what’s going on whit the firefighters, so I hope next time they took the money back, we did the deposit direct to the account, so hopefully at the end of this month we are be cancelled all the debt (Bueno, no tengo idea de lo que está pasando con los bomberos, así que espero que la próxima vez que tomen el dinero, hicimos el depósito directamente a la cuenta, así que con suerte a finales de este mes se cancelará toda la deuda)”, respondió el edil.

Ante esta respuesta totalmente en inglés, el reportero lo cuestiona y él también empresario de una forma sarcástica le responde que no habla español y que es de Estados Unidos.

A pesar de su negativa a contestar en español, el reporte le hace una nueva pregunta sobre su futuro en la política.

“Working every single time, and I hope Salvador (Nasralla) is wonna be de the new president of Honduras (Trabajando cada vez, y espero que Salvador (Nasralla) sea el nuevo presidente de Honduras”, respondió entre risas de sus acompañantes.

“¿No va a hablar español, señor alcalde?”, le vuelve a decir el reportero a lo que Contreras solo responde “Thank you very much (muchas gracias)”.

El edil se encuentra en Siguatepeque para la reunión de alcaldes del Partido Liberal que se lleva a cabo este sábado en este municipio.