Omar Menjívar denuncia a Roberto Contreras por cambiar su llavín y quitar rótulos de su oficina

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Por obstaculizar el ingreso a su oficina, dañando el llavín y quitando la rotulación que lo acredita como vicealcalde de la municipalidad de San Pedro Sula, Omar Menjívar se quejó este lunes frente a los medios de comunicación.

El vicealcalde culpó directamente al alcalde sampedrano, Roberto Contreras, por ordenar presuntamente “despojarlo de su oficina”.

“El alcalde ha perdido el juicio honestamente yo no puedo decir otra cosa, está loco, ha venido a abrir mi oficina a saber a qué hora seguramente en la madrugada entraron del fin de semana o no sé en qué momento ha removido la rotulación de vicealcaldía y yo no puedo entrar a mi oficina, o sea, no se puede, no sé si es que dañaron o lo cambiaron, pero con llave no puedo entrar”, declaró el vicealcalde de la capital industrial.

Menjívar explicó que “la llave ingresa, incluso hace la rotación, pero cuando se pretende abrir no abre, pues no sé si lo dañaron, lo cambiaron y eso yo quiero aclarar, que es importante que la población sepa, que ahí adentro tengo documentos que son personales, que son míos”

Asimismo, afirmó que la oficina de su asistente también fue abierta y removida la rotulación de la misma y al consultar con Servicios General de la Municipalidad sampedrana “no obtiene respuesta” por lo que calificó la medida como “vandalismo”.

“Le he preguntado a todos, nadie sabe de ningún responsable, o no saben qué es lo que pasa ahora, esto es un acto que yo no puedo calificar de otra manera más que como acto de vandalismo”, agregó la autoridad sampedrana.