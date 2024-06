Maribel Espinoza lanza su precandidatura presidencial por el Partido Liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.— La abogada y política, Maribel Espinoza, lanzó de manera oficial su precandidatura presidencial por el Partido Liberal de Honduras, este lunes 3 de junio en Tegucigalpa.

La aspirante aseveró que su determinación para postularse en representación del Partido Liberal, se debe a su deseo por hacer cambios en Honduras.

“¿Ustedes quieren seguir con una Honduras gobernadas por corruptos? ¿Quieren seguir en una Honduras insegura donde hasta la viceministra de Seguridad huye del país? Queremos a una Honduras con más salud, educación, seguridad y empleo. Construyamos juntos una Honduras mejor para todos”, dijo Espinoza en parte de su discurso.

Por otra parte, afirmó que este lanzamiento le representa un desafío grande, sin embargo, asegura estar lista para tomarlo.

“Este es un desafío, es enorme. Soy agradecida porque he logrado todos los retos que he enfrentado en mi vida. Estoy lista para liderar esta nación con amor, con determinación y no tengamos miedo al desafío”, externó la aspirante a la presidencia.

“Acompáñenme que dedicaré 1,460 días de mi vida para sentar las bases sólidas de la transformación que Honduras merece”, concluyó mientras un grupo de liberales la ovacionaba.