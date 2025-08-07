Diplomático hondureño acusado en Corea del Sur niega agresión sexual

Tegucigalpa, Honduras.- El exconsejero de Asuntos Económicos y Comerciales de Honduras, César Padilla, acusado en Corea del Sur de agresión sexual y conducta inapropiada, admitió que se encontraba en estado de ebriedad y que "incomodó" a un ciudadano asiático. Sin embargo, Padilla negó que se tratara de una agresión sexual y justificó su comportamiento como una reacción a los efectos del alcohol y a las diferencias culturales entre Honduras y Corea del Sur. "No hubo ningún proceso judicial en mi contra en Corea. Hubo una investigación policial, una denuncia, y yo, voluntariamente, unas tres semanas después del incidente, me presenté ante la comisaría de Ulsan, aunque no estaba obligado a hacerlo bajo el Convenio de Viena, para poder aclarar la situación", relató.

El diplomático reveló que al presentarse a la comisaría, los detectives le mostraron evidencia de lo ocurrido. "Efectivamente, admití que estaba en estado de ebriedad y que no tenía la capacidad de controlar mis acciones. Fue irresponsable haberme presentado en ese estado", confesó. Aceptó que incomodó a un ciudadano coreano "porque, cuando uno se encuentra en ese estado, en nuestra cultura, puede tener acciones que en la de ellos se interpretan como hostigamiento. Hubo un altercado y, como resultado del reclamo, también una pequeña agresión que no pasó a más". Contó que el incidente se registró mientras viajaba, en estado de ebriedad, en el transporte público: "El tren se movía, entonces lo incomodaba porque me le acercaba, hablaba con él, y él estaba incómodo. Luego, al salir, él me jaló del hombro y yo, al quitármelo de encima, en una reacción, le tiré el brazo y hubo un golpe". Cuando fue consultado sobre si hubo una agresión sexual, como se había reportado, Padilla lo negó y culpó a la prensa por una mala traducción. "Ese es un marco que ustedes han creado de manera irresponsable. Ustedes, los medios, antes de decir eso, antes de replicar una mala traducción, deben verificar, porque son periodistas profesionales", reclamó.

Inmunidad

Un medio de comunicación coreano informó que el diplomático hondureño abandonó el país asiático amparado en su inmunidad, a pesar de que el gobierno había prometido retirársela para que enfrentara un proceso legal por sus actos. El pasado 14 de julio, la Cancillería de Honduras informó que a Padilla David, quien se desempeñaba como consejero de Asuntos Económicos y Comerciales, se le retiraría la inmunidad diplomática tras sus acciones en perjuicio de un ciudadano surcoreano. Sin embargo, la revocación de dicha inmunidad no se concretó. Antonio García, vicecanciller de Asuntos Migratorios y Consulares, explicó: "Lo que el gobierno de Honduras decidió fue sacar al funcionario, cancelarle el nombramiento y mandarlo a su casa".