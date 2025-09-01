Detención de hondureños intentando cruzar a EE UU baja a menos de 500 al mes

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez en años, el número de hondureños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos (EUA) ha caído a menos de 500 personas por mes. La cifra representa un cambio radical si se compara con los miles de detenciones de hondureños que mensualmente registraban las autoridades estadounidenses. Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) revelan que entre enero y julio se detuvieron a 7,155 hondureños intentando llegar a suelo estadounidense.

La cifra más alta se dio durante enero, cuando se detuvo a 4,609 connacionales, desde ese entonces cada mes el número de compatriotas detenidos no supera los 500, lo que revela que las políticas de EUA para frenar la migración han tenido un fuerte impacto. En febrero, cuando se comenzaron a ejecutar las leyes del presidente Donald Trump para contener la migración, se detuvieron a 572 hondureños. Para los siguientes meses las detenciones fueron bajando aún más, lo que supone que cada vez son menos los compatriotas cruzando hacia ese país, debido al temor de ser atrapado y devuelto a Honduras. En marzo la CBP registró 376 hondureños detenidos, para abril la cifra subió a 453, manteniéndose en ese rango hasta mayo cuando se detuvo a 452 personas. En junio se reportó 384 hondureños detenidos y en julio bajó a 309, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Del total de detenidos en lo que va del 2025, hay 947 menores que viajaron no acompañados, el resto se divide entre adultos y unidades familiares. De enero a julio del 2024, la CBP detuvo a 65,109 hondureños, es decir, que la cifra se redujo cerca de 10 veces este año.

Expertos en temas migratorios señalan que esta disminución responde a múltiples factores, entre ellos los controles más estrictos en México, los programas de contención impulsados por Estados Unidos en la región y el aumento de riesgos en las rutas irregulares. Sin embargo, la caída de la cifra no supone que hay una reducción en la migración hondureña, asegura la experta en migración Itsmania Platero. "Es razonable que se reduzca el ingreso de personas cruzando la frontera por las leyes de Estados Unidos, porque hay medidas que están poniendo, lo que complica que la gente pueda ingresar al territorio norteamericano, pero no quiere decir que la salida de los hondureños del territorio ha disminuido", dijo.

Ingreso de hondureños a México

Platero explicó que a pesar de las acciones de contención de Estados Unidos, los hondureños siguen migrando pero no están buscando llegar a ese país, sino que se están quedándose en México. "Lo que esta ocurriendo es que los migrantes se han dispersado por el territorio mexicano; ahora el horizonte es México y Canadá", explicó. No obstante, el boletín de la Unidad de Políticas Migratoria, Registro e Identidad de Personas del Gobierno de México, revela también una drástica reducción de hondureños que entraron irregularmente entre enero y junio.