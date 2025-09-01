Tras escándalo de Sedesol, José Carlos Cardona confirma separación de funcionaria

José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), confirmó su separación de una funcionaria y candidata a diputada en Libertad y Refundación (Libre) tras el escándalo por el uso de fondos en la Secretaría. ¿Qué fue lo que sucedió?
Durante un video compartido en sus redes, Cardona confirmó la separación de la funcionaria Clara López, con quien lograron formar un hogar y procrear hijos.
En el video, Cardona habla del tapado olanchano y lo caro que es el plato. Además, mencionó que su próxima esposa debe aprender a preparar dicho platillo.
"Se ha perdido la tradición del tapado en Olancho porque es carísimo. Antes en Olancho la carne era muy barata y ahora es cara y todo mundo podía comprarla", inició diciendo en el video.
Clara López es doctora en Medicina y Cirugía General y actualmente trabaja en la Secretaría de Salud como jefa de la Unidad de Género.
Ella es candidata a diputada por Francisco Morazán en Libertad y Refundación (Libre). En junio de 2024, empleados de la Sedesol denunciaron a Cardona por presuntamente usar fondos de la Secretaría para una “campaña proselitista” de su esposa, donde denunciaron que se utilizaron los recursos del Estado, que eran destinados para ayudas sociales como kits escolares, para sus campañas y movilizaciones del partido.
"Las mujeres han perdido la tradición de hacer tapado y ya casi nadie sabe hacerlo", manifestó en el video el exfuncionario, previo a confirmar su separación.
"Mi próximo matrimonio tiene que ser con una mujer que sepa hacer tapado", concluyó diciendo Cardona en el video que publicó en redes.
Sin dar más detalles, José Carlos Cardona confirmó la separación, meses después del escándalo en Sedesol por el uso de fondos públicos.
El 27 de junio, Cardona llegó a un Consejo de Ministros en Casa Presidencial y fue ahí donde se le aceptó la renuncia por el escándalo de fondos provenientes de Sedesol. Antes de ello defendió la utilización de recursos y dijo que todo era lícito.