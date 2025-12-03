Dentro de un ataúd protesta catedrático universitario por derrota de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Introducido en un ataúd color rojo, cuya estructura devela escritos de reproche y otros alusivos al Partido Libertad y Refundación (Libre), Ruy Díaz Díaz, inició una jornada de protesta contra los resultados de las elecciones generales.
El doctor en Educación y máster en Ciencias Físico-Matemáticas, empotró un féretro sobre la paila de un pequeño camión, el que estacionó frente a las instalaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP), en la colonia Palmira de la capital; a unos metros del hotel donde funciona el centro de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El hombre de 63 años de edad, catedrático universitario y además maestro del popular Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, expresó que su acción "es una forma de externarle al pueblo hondureño, sobre todo a la militancia de Libre, que el proceso y, el conteo de votos que se está llevando a cabo, a 100 metros de aquí, es un fraude".
Sin embargo, a pesar de su postura contestataria, Díaz Diaz reconoció, que el proceso electoral se desarrolló de forma tranquila y en orden, pero que "ha implicado, a partir del hackeo del TREP, una distorsión completa de resultados".
No reconoce la derrota
Aunque es más que evidente la derrota de Libertad y Refundación, a razón de los números divulgados minuto a minuto por el CNE, el físico-matemático, aseguró que "no hay tal derrota electoral. Hay derrota en los resultados anómalos del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Libre siempre ha dicho que ese TREP estaba hackeado".
Ruy Días es actual asesor de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), dirigida por el ministro Ricardo Salgado y desde hace varios días está en la capital de la República.
Sobre su particular acción de protesta, el catedrático apuntó que permanecerá en el cajón "el tiempo suficiente y necesario; es ayuno y vamos a ver, no es huelga de hambre, el ayuno es más cristiano".
Para concluir en su declaración, el profesor dijo: "que no nos sorprenda que si no rectifica el Consejo Nacional Electoral, aquí habrá una situación incómoda en el futuro próximo. Yo sé que ganamos, era obvio; pero la intromisión de Estados Unidos a través de su presidente republicano, a favor de un candidato, generó esas distorsiones".
Ruy Díaz Díaz es egresado de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (URAP) Patricio Lumumba y militante activo del Partido Libertad y Refundación (Libre).