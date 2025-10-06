Defensa legal apela fallo por presunto fraude en la Alcaldía de SPS

Tegucigalpa, Honduras-. La defensa legal del exfuncionario Luis Fernando Hernández Portillo, señalado en el presunto fraude millonario cometido en la Alcaldía de San Pedro Sula, ​​​​​​interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones con el fin de revocar el auto de formal procesamiento dictado en su contra.

El caso está vinculado con la firma de 33 contratos suscritos durante una administración municipal anterior, por los que el Ministerio Público acusa a diez personas de participar en un fraude superior a 45.5 millones de lempiras.

Según la defensa, el recurso se fundamenta en nulidades procesales detectadas en la causa penal.

“Nuestro representado ya tenía un abogado acreditado ante el Ministerio Público, pero se tomó declaración a un testigo protegido mediante prueba anticipada sin citarlo. Esa diligencia se practicó con un defensor público, lo que vulnera el derecho de defensa”, explicó el abogado Dagobert Aspra.

El abogado sostuvo que la resolución del juez “carece de la debida motivación que exige el artículo 141 del Código Procesal Penal”, y que ello provoca nulidad absoluta.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“La falta de motivación deja sin sustento la decisión del juez de letras”, manifestó. Aspra además consideró que el proceso tiene connotaciones políticas, al afirmar que el Ministerio Público aplica una política criminal selectiva.

“Existen casos de corrupción más antiguos con mayores indicios que no se han judicializado, mientras este avanza con rapidez”, dijo.

La defensa subrayó que los imputados ofrecieron fianzas por más de 32 millones de lempiras, frente a un perjuicio estimado en 44 millones.

“No se puede hablar de un daño real de esa magnitud cuando existen obras ejecutadas que pueden verificarse”, añadió.

El abogado advirtió que el proceso podría alargarse debido a los recursos interpuestos por las distintas defensas.

“Mientras no se resuelvan las apelaciones, la audiencia preliminar no podrá celebrarse”, puntualizó.