A cumplir prisión preventiva en el Santa Rosita envían a Olga Ávila, implicada en desfalco a alcaldía de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Olga Estela Ávila Ortega, una de las 10 personas acusadas por el supuesto desfalco a la Municipalidad de San Pedro Sula, cumplirá su medida de prisión preventiva en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, ubicado en el valle de Amarateca, en Francisco Morazán.

Ávila Ortega es señalada por los delitos de fraude continuado y lavado de activos. La decisión de remitirla al sanatorio se tomó durante una audiencia desarrollada este jueves 2 de octubre, tras una solicitud de la defensa, que argumentó razones de salud para su revisión.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público manifestó su respeto al debido proceso, pero dejó claro que no está de acuerdo con la petición presentada por la defensa.

Según el ente acusador, la medida de prisión preventiva resulta proporcional y necesaria frente a la gravedad de los delitos imputados en este caso. Además, cuestionó que la decisión haya sido tomada durante el feriado de la Semana Morazánica, lo que, aseguró, "genera suspicacia".