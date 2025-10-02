A cumplir prisión preventiva en el Santa Rosita envían a Olga Ávila, implicada en desfalco a alcaldía de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Olga Estela Ávila Ortega, una de las 10 personas acusadas por el supuesto desfalco a la Municipalidad de San Pedro Sula, cumplirá su medida de prisión preventiva en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, ubicado en el valle de Amarateca, en Francisco Morazán.
Ávila Ortega es señalada por los delitos de fraude continuado y lavado de activos. La decisión de remitirla al sanatorio se tomó durante una audiencia desarrollada este jueves 2 de octubre, tras una solicitud de la defensa, que argumentó razones de salud para su revisión.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público manifestó su respeto al debido proceso, pero dejó claro que no está de acuerdo con la petición presentada por la defensa.
Según el ente acusador, la medida de prisión preventiva resulta proporcional y necesaria frente a la gravedad de los delitos imputados en este caso. Además, cuestionó que la decisión haya sido tomada durante el feriado de la Semana Morazánica, lo que, aseguró, "genera suspicacia".
Esta medida deberá ser reconsiderada posteriormente, tras una evaluación y tratamiento a la imputada.
En caso de estar, apta, la acusada deberá ser trasladada nuevamente a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).
¿Qué pasó en la municipalidad de San Pedro Sula?
El pasado lunes, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los diez acusados de supuesta participación en el fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula.
Entre los detenidos se encuentran: Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, quienes están acusados de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.
Otros de los imputados son Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales, a quienes se es acusa del delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela Ávila también enfrenta la acusación de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.
Por este caso también están prófugos de la justicia Steve Adolfo Fajardo Vargas (yerno del alcalde Roberto Contreras), Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa.
Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa y las copias de órdenes de pago realizadas.