David Chávez le pide “perdón al pueblo hondureño” en el 120 aniversario nacionalista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente del Partido Nacional, David Chávez, pidió perdón al pueblo hondureño por los errores cometidos en la pasada gestión.

Sus disculpas ocurrieron durante la celebración de los 120 años de fundación del partido de la estrella solitaria. Ahí, rodeado de simpatizantes catrachos, Chávez aseguró que “al César lo que es del César”.

“Le pedimos perdón al pueblo hondureño por todas esas iniciativas que iban en detrimento del pueblo”, expresó Chávez, mientras la multitud gritaba y aplaudía.

VEA: David Chávez: ‘Les quedó grande la camisa’

El portavoz nacionalista también aseguró que durante las elecciones celebradas el 28 de noviembre de 2021, las personas no votaron en contra de Nasry Asfura, sino en contra de los desaciertos.

Además, criticó el cuestionado pacto de impunidad que fue aprobado en el Congreso Nacional y lanzó una advertencia a la administración de Xiomara Castro. “El pueblo le dio la confianza -a Xiomara- por los errores y desaciertos de la administración pasada y están volviendo con cosas que son peores a los errores que cometieron”.

“Hago un llamado a la reflexión. No abusen de la confianza que les dio el pueblo, no abusen diciendo que 1.7 millones de votos que fueron a causa de los desaciertos, la gente no votó en contra de Papi a la Orden, votó en contra de los desaciertos y definidamente ellos están cometiendo peores errores”, finalizó el nacionalista.

ADEMÁS: Proponen que ningún funcionario gane más que la presidenta Castro ¿Cuánto gana?