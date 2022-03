El Partido Nacional de Honduras celebra su 120 aniversario

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Partido Nacional de Honduras celebra este 27 de febrero su 120 aniversario de fundación con una pequeña reunión que fue dirigida por el presidente del ente político, David Chávez.

Durante su discurso, Chávez pidió perdón al pueblo hondureño por los errores cometidos durante la administración azul y afirmó que esta administración está cometiendo peores errores.

“Muchos funcionarios que acompañaban la pasada administración no pertenecían al Partido Nacional, apostaban a que el gobierno iba a fracasar”, dijo Chávez.

LEA: David Chávez: ‘Les quedó grande la camisa’

Además aseguró que varios de los ministros fracasaron en su labor. “Salud fue un desastre, Sedis también, el coordinador general del gobierno fracasó y dejaban mal al presidente de la República, algunos sí hicieron bien las cosas”.

De igual manera, Chávez contó que habrán reformas dentro del partido azul, porque “hay que cambiar mucho, la conducta de su militancia”, entre otras cosas.

“El Partido Nacional es solidario, será un partido que va a acompañar las iniciativas de doña Xiomara Castro, aunque también estamos señalando todo lo malo que están haciendo”, reclamó.

El nacionalista hizo referencia también al famoso pacto de impunidad que fue aprobado en el Congreso Nacional. “Por eso no votó el pueblo hondureño, el pueblo le dio la confianza por los errores y desaciertos de la administración pasada y están volviendo con cosas que son peores a los errores que cometieron”.

ADEMÁS: Proponen que ningún funcionario gane más que la presidenta Castro ¿Cuánto gana?

“Hago un llamado a la reflexión, no abusen de la confianza que les dio el pueblo, no abusen diciendo que 1.7 millones de votos que fueron a causa de los desaciertos, la gente no votó en contra de Papi a la Orden, votó en contra de los desaciertos y definidamente ellos están cometiendo peores errores”, aseguró el nacionalista.

120 años de fundación

Fue fundado el 27 de febrero de 1902 por Manuel Bonilla y ha llevado al poder de la presidencia de la República a más de una decena de mandatarios.

Adicionalmente ha tenido más gobiernos consecutivos en la historia política de Honduras.

De 1911 a 1920, con Manuel Bonilla a Francisco Bertrand Barahona.

De 1933 a 1956 con Tiburcio Carías Andino, Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz. Y finalmente de 2010 a 2021 con Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

DE INTERÉS: Subastarán el avión presidencial para recaudar fondos para el Estado