Cossette López a Nasralla: “Nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos”

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, respondió a los señalamientos del excandidato presidencial Salvador Nasralla tras la difusión de audios que han generado una nueva controversia política en el país. "Está claro que se creyó que yo iba a quebrantar la ley para declararlo aunque no ganara, por eso me ataca. Ese es el tema central de esos “audios”, expresó la consejera a través de su cuenta de X. Además, afirmó que "los audios no planteaban una trampa para beneficiar al PNH en la “conspiración”. Nada de lo que “anuncian” en esos audios fabricados, siquiera sucedió... Va a tener que mostrar esos “estudios de expertos” frente a un juez y bajo juramento".

El cruce de declaraciones surge luego de que Nasralla afirmara en redes sociales que “los audios de Cossette López, según los análisis, son reales y delatan al poder real en Honduras”, en referencia a material divulgado por el medio español Diario Red y la plataforma Hondurasgate. En dichos audios, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, se expone una supuesta conversación atribuida a López y al presidente del Congreso Nacional, en la que se menciona que debía rendir cuentas únicamente al expresidente Juan Orlando Hernández. Ante esto, López rechazó las acusaciones y cuestionó los señalamientos de Nasralla. “¿Ahora también es perito? Lo innegable es la instrucción expresa que él, siendo candidato, daba en audios públicos a sus representantes, ordenando poner actas en cero. Eso es un delito, se llama fraude”, expresó.

¿Ahora también es perito?



Los innegable, es la instrucción expresa que él siendo candidato, daba en audios públicos a sus representantes en escrutinios especiales, en los que ordenaba poner actas en cero. Eso si es un delito,se llama FRAUDE y su orden se cumplió.



Lo que no... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) May 1, 2026

López agregó que el conflicto tiene relación con el proceso electoral y las tensiones políticas recientes. “Nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos”, sostuvo. Además, acusó al excandidato de intentar desprestigiar el proceso electoral en alianza con otros actores políticos. “Usted se alió con Ochoa para desprestigiar el proceso”, indicó.