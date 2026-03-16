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Cossette López y Johel Zelaya no logran conciliar y querella irá a juicio oral y público

Tras no conciliar con el fiscal general, Cossette López dijo que "no soy una delincuente y siempre verifico estar adherida a la ley"

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 09:45
Cossette López y Johel Zelaya no logran conciliar y querella irá a juicio oral y público

Cossette López defendió una vez más su honorabilidad ante el fiscal general Johel Zelaya.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López y Johel Zelaya no lograron conciliar en la audiencia para tratar la querella de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) hacia el fiscal general.

Tras permanecer menos de una hora en uno de los tribunales del Poder Judicial, ambas partes decidieron no llegar a acuerdos y el proceso seguirá con un juicio oral y público.

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"No hay conciliación, ambas partes expresamos que no hay conciliación así que vamos a juicio oral y público. No participé en conversación alguna sobre lo que se escucha en esos audios", indicó López.

La representante del Partido Nacional ante el CNE agregó que "esos audios no existieron nunca y sobre todo, el enorme daño que se pretendió hacer desde la institucionalidad a mi persona y al proceso democrático hondureño".

Finalmente López informó que Johel Zelaya "presentó una nulidad porque no quiere ir a juicio. Yo sufrí enorme desamparo en el proceso electoral, no soy una delincuente y siempre verifico estar adherida a la ley".

Audios

Previo al proceso electoral, Marlon Ochoa presentó en una USB unos audios atribuidos a Cossette López y al exjefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, actual presidente del Congreso Nacional.

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Esos audios fueron divulgados posteriormente por el fiscal general cuando anunció el inicio de una investigación.

“Las grabaciones muestran la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado propietario del Congreso Nacional (CN) y un militar activo de las Fuerzas Armadas”, explicó Zelaya en ese momento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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