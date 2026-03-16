Cossette López defiende querella y asegura que las acusaciones buscaban afectar el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, acudió este lunes 16 de marzo a los tribunales para participar en una audiencia de conciliación como parte de la querella que interpuso contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya. La funcionaria explicó que se trata de una audiencia de trámite dentro del proceso judicial, en la que se busca determinar si existe la posibilidad de conciliación entre las partes involucradas. “Me causa mucha gracia que dice que son reales; lo que ocurre es que no soy yo ni existieron las conversaciones, así que aquí estamos ocurriendo ante los tribunales de la República como una persona normal”, manifestó López al referirse a las acusaciones que originaron la querella.

La consejera también agradeció el respaldo recibido y señaló que en los últimos meses ha enfrentado una situación de indefensión pese a su condición de funcionaria pública. “Agradezco mucho el apoyo porque definitivamente hemos vivido en indefensión en los últimos tiempos pese a ser una autoridad”, expresó. Sobre el desarrollo del proceso, López indicó que la audiencia tiene como objetivo evaluar si ambas partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. “El día de hoy venimos a una audiencia de trámite que tiene que evacuarse siempre en estos procesos para ver si existe o no el ánimo de conciliar entre las partes; en este caso yo soy la querellante y el fiscal general de la República es el querellado”, afirmó. La funcionaria agregó que existen antecedentes en otros países donde fiscales han enfrentado querellas por situaciones similares relacionadas con la exposición y obtención de pruebas. Asimismo, cuestionó uno de los argumentos presentados por el titular del Ministerio Público, quien —según dijo— ha señalado que nunca la mencionó directamente. López sostuvo que, aunque no se mencionara su nombre, las referencias realizadas permitían identificarla.