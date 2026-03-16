Johel Zelaya encara conciliación con Cossette López: "Estamos aquí obedientes"

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general Johel Zelaya, se presentó este lunes 16 de marzo a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), derivada de una querella interpuesta anteriormente por la consejera del CNE, Cossette López en su contra.

La citatoria surge tras la acción presentada por López el pasado 31 de octubre de 2025, en la que señaló al titular del Ministerio Público por delitos relacionados con el honor; injurias y calumnias, bajo la modalidad de publicidad, según los argumentos suscritos.

A su llegada a la CSJ, Zelaya manifestó que el proceso se encuentra en una etapa inicial, aclarando que en este momento no se trata de una instancia para la proposición de pruebas ante el juez designado.

Asimismo, señaló que su presencia responde estrictamente al cumplimiento de una resolución judicial, pese a que considera que hay cosas más importantes para el país.

"Ahora mismo la operación de lucha contra el narcotráfico (...) estamos llegando a diferentes departamentos con estas operaciones de impacto, esas son las cosas que le interesan al país, esas son las cosas que tenemos que ver, pero estamos aquí obedientes de una resolución judicial que emitió el juez y debo de comparecer a ella", declaró Johel Zelaya.

Por su parte, el director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la naturaleza de esta audiencia es puramente dialoguista, buscando que ambas partes resuelvan el conflicto como ciudadanos responsables.

Duarte señaló que el objetivo primordial es que los involucrados logren un arreglo satisfactorio en esta fase; de lo contrario, el proceso deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal bajo la tutela del juez natural.