Cortes de energía en Honduras para este domingo 12 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene programados cortes de energía para diferentes zonas de Honduras este próximo domingo 12 de octubre.
La suspensión del fluido eléctrico temporal afectará principalmente a municipios de los departamento de Atlántida y Comayagua, de acuerdo al calendario de actividades de mantenimiento por parte de la estatal eléctrica.
Conozca cuáles serán las aldeas, barrios, colonias y demás localidades que estarán sin energía eléctrica a continuación.
Comayagua (08:00 a.m a 02:00 p.m)
Pajonal, Abumar, Ojo De Agua, El Rosario, Palo Pintado, Agua Salada, Huertas Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, Aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna,, El Misterio, La Escalera, San Antonio; El Tule, Los Lirios, Veracruz, Corralito.
Comayagua: San Jerónimo, San Luis, Ojos de Agua, La Libertad (08:00 a.m a 02:00 p.m)
Generadora Churune, La Independencia, Casa Blanca, barrio Abajo, La Zarcita, San José, Valle de Ángeles, Piedras Azules; El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de La Rosa, San José Potrero Sucio, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande; El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las
Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco.
La Ceiba, Atlántida (08:30 a.m a 04:30 p.m)
Colonia Villa Linda, colonia Los Pinos, colonia Satélite, colonia Las Vegas, barrio Danto, colonia Melgar # 2, colonia Gonzálo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, bombas SANAA, colonia La Esperanza, colonia Yesenia Castillo, colonia Dantillo, colonia Villas Del Carmen, colonia Las Delicias, colonia San Juanes, colonia San Martín, colonia Las Flores, colonia La Ponce, colonia Monte Cristo, colonia Ramón Leva (Barranco Chele), residencial San Gabriel, Leyde, colonia Palmira, residencial Quinta San Fernando, colonia Casa Blanca, colonia Villa Santa Lucía, Crila, colonia Bajos de Palmira, colonia Trejo, colonia Universidad, colonia Los Fotógrafos, colonia Vista Al Mar, colonia El Búfalo, colonia Gracias a Dios, colonia Menonita, colonia 26 de Junio, colonia Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, colonia Rodas, colonia Armenia Bonito, Curla, aldea Armenia Bonito, colonia Marisol 1 y 2, Villa Romana, colonia Vista Palmira, colonia Sitraleyde, colonia Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, colonia Roberto Padilla, colonia Miramontes, colonia 15 Septiembre, colonia Club de Leones, colonia El Confite, colonia Irías Navas, colonia Villa Olímpica, colonia Carril del 7, colonia Carril del 8, colonia Xochimilco, colonia Municipal, colonia Bonitillo, colonia Rivera del Caribe, colonia Cerrato, colonia 1 de Mayo.
Colonia Los Bomberos, Res. Atlante, colonia Los Fuertes, colonia Buenos Aires, Unicah (Universidad Católica de Honduras), colonia Miraflores, residencial Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merren, colonia Melgar # 2, colonia Villa H, colonia San Juanes, barrio Mejía, colonia Bantral, barrio Independencia, colonia Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde centro comercial Uniplaza hasta la Funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde Cementerio barrio Mejía hasta esquina del Banco Central, avenida La República desde Casa Rafael hasta el parque central.
Colonia Dantoni, colonia Edén, colonia Sitrafa, colonia Sitramedys, colonia La Portuaria, Hospital Atlántida (Nuevo), Hospital Suizo Hondureño, colonia Sitramacsa, colonia Piñanza, colonia Hondutel, colonia Esquipulas, colonia Miramar, colonia La Culata, colonia Villa Real, colonia Los Locutores, colonia Alambra, colonia Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, colonia El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENEE, colonia Los Maestros, Energua, Calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, avenida La República desde Hotel París hasta Centro Penal, avenida San Isidro desde Burger King hasta muelle fiscal, Hotel Art Deco, barrop Inglés, barrio Higuerito, calle desde el centro penal hasta Colegio San Isidro, hospital Euro-Honduras, hospital Centro Médico
Atlántida: Tela; Yoro: El Negrito y El Progreso (08:30 a.m a 04:30 p.m)
Aldea Las Delicias, aldea Toyos, aldea La 34, aldea El Naranjo, aldea El Aguacate, aldea El El Portillo Delicias,Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, aldea Planes.
Aldea Guaymón, aldea Gonzales Maldonado, centro turístico tío Dolmo # 2, aldea Pooler, restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, restaurante Tío Dolmo, Palcasa, aldea, El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Las Delicias Del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, aldea El Coco, Víveros De Hondupalma, aldea La 36, aldea San Antonio, oficinas de Hondupalma, colonia El Cristal, colonia Lempira, aldea La 37,aldea Bellavista, aldea La 35, aldea Ciudad Guaymas, Santa Ines, aldea La 39, aldea Los Catrachos, aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estéreo de Indio, aldea La Compuerta, aldea Pajuiles, aldea El Guay, aldea Urraco, Pueblo, Camo Cobahsa, aldea Mocúla, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea Mezapa, aldea Los Laureles, aldea Las Tomasas, aldea Toloa, aldea 32 y medio, Sector Sur de Villa Franca, aldea Veracruz.
Tela, Atlántida (08:30 a.m a 04:30 p.m)
Hospital Tela Integrado, zona militar 4to Batallón, colonia 19 De Julio, colonia Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia, Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I y II, barrio Venecia, Aldeas SOS Infantiles, colonia Milenium Etapa I y II, urbanización Andino, barrio Las Brisas, barrio La Curva, residencial Porto Bello, barrio Buena Vista, colonia 15 de Enero, colonia Sitraterco, colonia Romero Larios, colonia Monte Fresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, colonia San Alejo, barrio El Paraíso, colonia 4 de Enero, residencial Pelican, colonia Municipal, colonia Flores del Paraíso, colonia Murillo, aldea Nuevo San Juan, aldea San Juan, Villas San Juan del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, aldea Tornabé, barrio Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, barrio Webarich, barrio Water Tank, barrio La Isla, barrio Los Profesores, barrio El Centro (Norte), Barrio El Centro (Sur), barrio San Antonio, barrio San José, colonia Ciudad Perdida, barrio La Estación, barrio Morazán, barrio Suyapa, barrio Buenos Aires, colonia Sitramedyhs, barrio Lempira, barrio Terencio Sierra, colonia Beatriz Thibaud, barrio Hiland Creek (Norte).
Atlántida: Tela, Arizona y Esparta; Yoro: Morazán (08:30 a.m a 04:30 p.m)
Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, talleres de las aldeas SOS, colonia Venecia, colonia Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce, aldea Lancetilla, barrio El Campo Elvir, barrio Miramar, barrio La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, colonia Grandt, barrio Hiland Creek (Sur), aldea Piedras Gordas, aldea Cedros, aldea Cabeza de Indio, barrio El Retiro, barrio La Laguna, colonia 15 de Septiembre, rancho La Fortuna, colonia Las Lomas, residencial Florens, colonia Nuevo Amanecer, aldea km.4, colonia Quebrada de Arena, aldea El Boquete, aldea La Ensenada, barrio Delicias (Triunfo De La Cruz), aldea Triunfo de La Cruz, residencial Mar Bella, aldea km. 7, aldea km. 8, aldea Las Palmas, aldea San Martín, aldea 3 de Mayo Cedros, aldea km.12, Matas del Atlántico, aldea La Leona, aldea Hicaque, aldea Planes de Hicaque, aldea Planes de Tiburón, aldea km.16, aldea km.17, aldea Sisama, aldea San Francisco de Saco, aldea Tiburones, colonia Ayala, aldea Coloradito,
Municipio de Arizona, colonia San Alejo (Arizona), colonia Brisas de Lean (Arizona), aldea Santa María, aldea La Suiza, desvío Lean (Lean Hacia Arriba), aldea El Empalme, aldea Hilamo Nuevo, aldea Hilamito, aldea Hilamo Viejo, aldea El Retiro, aldea Mezapa, colonia El Eden (Mezapita), aldea Mezapita, Generador Semsa, generador Mangungo, generador Matarras, colonia Reyes (Mezapita), colonia Suyapa (Mesapita), aldea El Astillero, aldea Matarras, aldea La Lomas, aldea La Aurora, aldea El Guayabo, colonia La Guillén (San José de Texiguat), aldea San Jose de Texiguat, aldea La Bomba, aldea Nueva Florida, colonia Satelite (Nueva Florida), aldea La Unión Santa Fe, aldea Lempira, aldea La Concepción, aldea Buena Vista, aldea Buena Vista (El Barro), aldea La Yusa, aldea El Astillero (fábrica de Aceite empacadora del Atlántico), aldea El Coco, aldea Las Piedras, aldea Santa Lucia, aldea Mojiman, aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba, aldea San Juan Lempira, aldea El Zapote, aldea Las Delicias, aldea Las Suyapas, aldea Morazán, aldea El Dorado, (desvío Lean hacia La Ceiba), aldea Río Chiquito, aldea Barranquia, (desvío Lean hacia abajo), aldea El Jazmin Arriba y Jazmín Abajo, aldea París de Lean, aldea Flores de Lean, aldea Las Delicias del Cacao, aldea Ceibita Way, aldea El Sitio, aldea Colorado Barra, aldea Nueva Goo, aldea Cayo Venado, aldea Las Rositas, aldea Sombra Verde, aldea Campo Nuevo, aldea Wachipilín, aldea La Tarraloza (Esparta), aldea Agua Caliente.
Colonia Ruth García, colonia Milenium Etapa II y III, aldea km. 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel And Resort, aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), aldea La Esperanza, Proyecto Colprosumah, aldea La Esperanza Santiago, colonia Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea km.7 (sector San Alejo), colonia Buena Vista, aldea El Junco, colonia Los Pinos (El Junco), aldea El Guano, aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, aldea San Martín (El Jute), aldea El Jute, km.14, km.15, km. 16, aldea El Milagro etapa 1 y 2, aldea Arena Blanca, aldea Cerritos, aldea La Montañita, aldea Citronela, aldea La Ica, aldea Buenos Aires, colonia Richard Wayfort, aldea San Alejo, aldea Uluita, aldea Los Patos, aldea Los Cocos, aldea Uluita, aldea Morejen, aldea Agua Blanca, aldea Peiman, aldea La Fortuna, aldea La Unión, aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), aldea Agua Chiquita, aldea Los Cerritos (Laguna de Los Micos).