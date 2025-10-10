  1. Inicio
Las imágenes que dejan las protestas de los inversionistas de Koriun en Choloma

La carretera que conecta San Pedro Sula con Choloma amaneció completamente bloqueada este viernes debido a una protesta encabezada por los afectados de Koriun Inversiones. Aquí las imágenes

  • 10 de octubre de 2025 a las 16:02
La mañana de este viernes, la carretera que une San Pedro Sula con Choloma amaneció bloqueada debido a una nueva protesta de los inversionistas de Koriun Inversiones.

 Fotos: El Heraldo
El grupo de manifestantes exige una respuesta clara sobre el destino de su dinero y una solución inmediata a la falta de devolución de los fondos.

 Foto: El Heraldo
La empresa Koriun Inversiones ha sido señalada por las autoridades como un esquema piramidal que habría afectado a cientos de familias en todo el país.

 Foto: El Heraldo
Desde anoche, los afectados instalaron barricadas a la altura de la zona industrial de Choloma, frente a las oficinas principales de la compañía.

 Foto: El Heraldo
Muchos ciudadanos no han logrado cruzar hacia San Pedro Sula o regresar a Choloma desde la noche anterior, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.

 Foto: El Heraldo
Elementos de la Policía Nacional se encuentran en el lugar desde horas tempranas para mantener el orden y evitar enfrentamientos.

 Foto: El Heraldo
Los manifestantes, sin embargo, afirman que no se moverán hasta recibir una respuesta concreta sobre sus inversiones.

 Foto: El Heraldo
Aseguran sentirse abandonados por las autoridades, quienes —según dicen— no han ofrecido una solución real ni un cronograma para la devolución de los fondos.

 Foto: El Heraldo
Esta no es la primera vez que los inversionistas de Koriun recurren a protestas de este tipo para presionar a las instituciones.

 Foto: El Heraldo
Meses atrás, los mismos grupos protagonizaron tomas en distintas carreteras del norte del país, incluyendo el corredor que conduce hacia Puerto Cortés.

 Foto: El Heraldo
Esas manifestaciones anteriores generaron importantes pérdidas económicas y serios trastornos en el transporte de mercancías.

 Foto: El Heraldo
El Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre la caída de Koriun Inversiones, señalada de captar dinero con promesas de rentabilidad poco realistas.

 Foto: El Heraldo
Aunque las autoridades informaron haber asegurado más de 420 millones de lempiras en las sedes de la empresa, todavía no existe un plan definido para devolver los recursos.

 Foto: El Heraldo
Mientras tanto, cientos de familias siguen a la espera de justicia, manifestando su frustración y desesperanza ante la falta de avances en el caso.

Foto: El Heraldo
