Las imágenes que dejan las protestas de los inversionistas de Koriun en Choloma

La mañana de este viernes, la carretera que une San Pedro Sula con Choloma amaneció bloqueada debido a una nueva protesta de los inversionistas de Koriun Inversiones.
El grupo de manifestantes exige una respuesta clara sobre el destino de su dinero y una solución inmediata a la falta de devolución de los fondos.
La empresa Koriun Inversiones ha sido señalada por las autoridades como un esquema piramidal que habría afectado a cientos de familias en todo el país.
Desde anoche, los afectados instalaron barricadas a la altura de la zona industrial de Choloma, frente a las oficinas principales de la compañía.
Muchos ciudadanos no han logrado cruzar hacia San Pedro Sula o regresar a Choloma desde la noche anterior, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.
Elementos de la Policía Nacional se encuentran en el lugar desde horas tempranas para mantener el orden y evitar enfrentamientos.
Los manifestantes, sin embargo, afirman que no se moverán hasta recibir una respuesta concreta sobre sus inversiones.
Aseguran sentirse abandonados por las autoridades, quienes —según dicen— no han ofrecido una solución real ni un cronograma para la devolución de los fondos.
Esta no es la primera vez que los inversionistas de Koriun recurren a protestas de este tipo para presionar a las instituciones.
Meses atrás, los mismos grupos protagonizaron tomas en distintas carreteras del norte del país, incluyendo el corredor que conduce hacia Puerto Cortés.
Esas manifestaciones anteriores generaron importantes pérdidas económicas y serios trastornos en el transporte de mercancías.
El Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre la caída de Koriun Inversiones, señalada de captar dinero con promesas de rentabilidad poco realistas.
Aunque las autoridades informaron haber asegurado más de 420 millones de lempiras en las sedes de la empresa, todavía no existe un plan definido para devolver los recursos.
Mientras tanto, cientos de familias siguen a la espera de justicia, manifestando su frustración y desesperanza ante la falta de avances en el caso.